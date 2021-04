Il 29 aprile 1990 è una data che a molte persone non dirà nulla mentre ai tifosi del Napoli tornerà in mente una giornata straordinaria. Infatti 31 anni fa gli azzurri, con una vittoria contro la Lazio, vincevano il secondo, e per ora ultimo, scudetto della loro storia. Il Napoli ha voluto ricordare l’evento sui social pubblicando una foto della rosa che fece gioire un popolo intero. Di seguito il tweet del Napoli:

29 aprile 1990 – Il Napoli vince il suo secondo Scudetto! 🇮🇹



