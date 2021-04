Sky Sport – “Fabian e Manolas titolari contro il Cagliari”

Domenica alle ore 15 allo stadio “Maradona“, il Napoli incontrerà il Cagliari rigenerato dalla cura di Leonardo Semplici. Negli studi di Sky Sport, si è parlato delle possibili scelte di Gennaro Gattuso:

“Tra i pali confermato Meret visto Ospina svolge ancora lavoro differenziato. In difesa ci sarà il ritorno di Kostas Manolas, reduce dal turno di squalifica, che affiancherà Koulibaly. In mediana la coppia sarà composta da Demme e Fabian Ruiz. Gli ultimi allenamenti saranno sicuramente decisivi per svolgere gli ulteriori dubbi“.