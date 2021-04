In questo finale di stagione dove il Napoli pare essersi ritrovato, viaggiando ad una media punti da scudetto, il rapporto tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis pare essersi un minimo risanato: come riporta SkySport, numerose sono state le chiamate, i gesti ed i passi in avanti da parte del patron azzurro verso Gattuso. Presentandosi spesso alla vigilia delle partite in ritiro caricando il gruppo squadra con discorsi.

E’ prematuro parlare di un rapporto ritrovato, anche in vista della stagione prossima. Ma nelle ultime settimane qualcosa si è cercato di ricostruire per il bene del Napoli che in questo momento pare molto unito per conquistare l’obiettivo Champions. Futuro insieme? Difficile, ma non impossibile.