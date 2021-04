Roma, la probabile formazione scelta contro lo United: i dettagli

Il miglior undici possibile per l’appuntamento cruciale per la stagione della Roma. Di fronte c’è il Manchester United per la semifinale d’andata di Europa League. Davanti a Pau Lopez, pesa l’assenza per squalifica di Gianluca Mancini: pronto il terzetto Smalling-Cristante-Ibanez. A centrocampo più Diawara di Villar in coppia con Veretout, mentre sono alle fasce toccherà ai titolarissimi Karsdorp e Spinazzola. In attacco c’è Edin Dzeko, con il tandem Pellegrini-Mkhitaryan a supporto sulla trequarti.