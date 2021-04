La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro della dirigenza della Juventus per il dopo-Paratici:

“Da Cristiano Giuntoli, dal 2015 al Napoli, a Marcello Lippi come direttore tecnico, fino al big bang: il ritorno di Beppe Marotta in bianconero. Voci che per ora non trovano conferme. Per Paratici, certo, è il momento più duro: le critiche nei suoi confronti negli ultimi mesi sono state feroci più che mai”.