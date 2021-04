Il Corriere della Sera ha dedicato ampio spazio alla questione Diritti Tv. Infatti il quotidiano ha comunicato gli orari delle tre partite che non saranno in esclusiva su DAZN. I tre match, come riportato dal quotidiano, si giocheranno il sabato sera alle 20:45, la domenica alle 12:30 e il lunedì alle 20:45. Il pacchetto B, che comprende queste partite, non è stato ancora assegnato con DAZN che invece si è aggiudicato il pacchetto A.