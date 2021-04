CorrSport – L’ultima volta di Lavezzi al Maradona e la storia d’amore continua

La storia d’amore tra Napoli e Argentina continua ed è sempre più forte e questa volta tocca a Lavezzi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il Comune di Napoli ha concesso a Lavezzi di ufficializzare il suo addio al calcio allo stadio Maradona: proprio lì, in quello stadio dal nome così importante. L’argentino aveva dichiarato che chiudere la sua carriere in quel di Fuorigrotta sarebbe stato un sogno, difficile da realizzare senza tifosi; la richiesta del Pocho è stata subito accolta in nome del filo rosso che lega le due comunità citate al primo rigo. Tutto vero, non poteva essere altrimenti. In nome di Diego Armando Maradona.

Il ricordo del calciatore argentino è ancora molto forte nella mente di tutti i tifosi azzurri, un vero uomo pronto a dare l’anima per il bene della città e per il raggiungimento di traguardi importanti.