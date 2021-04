Il Corriere della Sera, oggi in edicola, ha parlato nuovamente del caso Suarez in casa Juventus. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Maurizio Lombardo affermato chi la prefettura non poteva ricevere la Juventus in giornata e Paratici, infuriato, ha risposto così: “Caz.. siamo la Juve e non ci accettano”