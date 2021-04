Ag. Cragno: “E’ negativo, con il Napoli può esserci, decide mister Semplici”

L’agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Alessio è finalmente negativo, non ha avuto particolari problemi. La notizia della negatività non arrivava nonostante lui stesse bene. Fortunatamente c’è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà siccome lui si è allenato a casa ma non è la stessa cosa, sarà una scelta del mister. In ogni caso è pronto per difendere i pali della sua squadra contro gli azzurri”.