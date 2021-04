Nel corso della trasmissione ”Radio Goal”, su radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni Ciro Venerato:

”Gattuso non è convinto della Fiorentina, in particolar modo dal centrocampo. Il tecnico del Napoli avrebbe deciso di temporeggiare e non accettare subito. I viola infatti pensano anche a De Zerbi, che valuta attentamente l’opzione Shakhtar Donetsk”.