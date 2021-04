Repubblica: “Gattuso si è legato al dito un comportamento di De Laurentiis”

Secondo quanto riportato da Repubblica, il parziale cambio di rotta di De Laurentiis nei confronti di Gattuso è dipeso del resto dalla sua speranza di riacciuffare in extremis la zona Champions, vitale per tenere in attivo i conti. Per questo il presidente ha messo la sordina ( con il silenzio stampa) agli ingestibili ” pasdaran” della crisi: a differenza di quanto aveva fatto invece durante l’ emergenza invernale, quando Gattuso era stato lasciato in balia della piazza.

Erano gli stessi giorni in cui il rinnovo del contratto del tecnico – già definito dalle parti – sparì di colpo in fondo a un cassetto: come se non fosse mai esistito. Ringhio se l’ è legata al dito e da allora ha immaginato il suo futuro lontano da Napoli, senza peraltro mollare di un metro sul campo.