Pistocchi: “Fine con Mediaset? Tutti sanno come funziona…”

Maurizio Pistocchi nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto per parlare della sua separazione con Mediaset:

“La vita è piena di sorpresa. Col senno di poi non avrei rinunciato ai vari contratti che mi sono stati offerti. In Mediaset sono stato 35 anni: è stata una esperienza che mi rende molto orgoglioso con grandi colleghi, con loro non ho mai avuto problemi. Ci sono giornalisti che lavorano con i procuratori. Il Corriere della Sera per tre volte ha parlato di un possibile zampino della Juve dietro il mio ridimensionamento a Mediaset ma non è mai stato smentito.Tutti sanno come funziona, ci sono delle pressioni ma rimane tutto lì. Ci sarebbe tanto da raccontare. Il collega Crosetti è stato cacciato dallo Stadium è risaputo, fin dai tempi di Agroppi alla Domenica Sportiva quando la Juve disse se c’è lui non ci siamo noi“.