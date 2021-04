Una notizia che ha del clamoroso coinvolge il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Marcelo potrebbe saltare il ritorno della semifinale di Champions League contro il Chelsea per un motivo assurdo. A quanto pare il terzino brasiliano proprio nel giorno della sfida contro i blues dovrebbe svolgere il ruolo di scrutatore a un seggio elettorale, in cui si voterà per le elezioni regionali di Madrid.