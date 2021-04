Sul quotidiano ”Libero”, Luciano Moggi fa le sue previsioni sulla classifica finale della serie A e soprattutto sulla lotta Champions:

”Napoli e Atalanta occuperanno il secondo e il terzo posto, l’Inter vincerà il campionato e la Juventus dovrà lottare per qualificarsi in Champions. I bianconeri e il Milan si giocano l’ultimo posto, Napoli e Atalanta sono nettamente più in forma”.