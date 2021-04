Marani: “Con Mazzarri e Sarri è finita allo stesso modo. Non è una novità”

Sono ore calde per decidere chi sostituirà Gattuso sulla panchina del Napoli. L’addio del calabrese è dato per certo, Matteo Marani ha fatto il punto della situazione analizzando il rapporto tra gli allenatori e ADL ai microfoni di Sky Sport:

“Sarei stupito se Gennaro Gattuso dovesse ritornasse sui suoi passi, ha grande orgoglio ed è un uomo di parola. Per mesi è finito nel vortice delle critiche, doveva essere tutelato dal club ma il presidente De Laurentiis era impegnato a contattare altri allenatori. Prima Mazzarri poi con Sarri è finita allo stesso modo. Non è più una novità. ADL pensa che l’allenatore sia una cosa sua e se le cose non vanno per il verso giusto non riesce più a rimediare. Bisognerebbe apprezzare di più ciò che si ha“.