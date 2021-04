Giulio Dini: “Spalletti ideale per una piazza come Napoli”

Giulio Dini ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal suo ex procuratore sportivo:

“Non so cosa abbia De Laurentiis in testa, ma io sceglierei Luciano per la mia squadra proprio perché è lui. Ha delle caratteristiche che si sposano benissimo con la piazza di Napoli. E’ abituato a convivere le grandi pressioni, che alla fine si trasformano in stimolo per fare meglio. E’ un allenatore unico che riesce a trovare soluzioni di gioco a prescindere da chi lo ha preceduto. Ha una grande personalità e un grande cuore proprio come i napoletani“.