Gazzetta – La rivoluzione del Napoli senza Champions

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe che il Napoli sia pronto ad un piano B, nel caso in cui non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Sebbene il traguardo risulti raggiungibile per la squadra di Gennaro Gattuso, il club partenopeo potrebbe anche non rientrare tra le prime quattro in classifica: tutto dipenderà dai risultati delle ultime di campionato.

Nel frattempo, in caso di mancato obiettivo, Aurelio De Laurentiis pensa ad un nuovo progetto per rivoluzionare il suo Napoli: in lista i nomi di Italiano, Juric e Dionisi tra i possibili futuri allenatori del club azzurro.