Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’asta per i diritti tv della Serie A è ripartita per assegnare il pacchetto con le tre partite in co-esclusiva, con l’obiettivo dei club di incassare una cifra che si aggiri attorno ai 150 milioni di euro annuali. In corsa per il bando c’è Sky così come Mediaset, attesa anche la proposta di Amazon e Discovery.