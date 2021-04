Il giornalista Walter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Gennaro Gattuso e della panchina del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli ha varie idee per il futuro in panchina ma non ha ancora deciso su chi puntare. Mi arrivano voci su Gattuso, che rischia di stare fermo un anno”.