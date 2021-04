CdM – Tra ADL e Gattuso non ci sarà confronto prima di fine campionato

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, pare che tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, non ci sarà alcun chiarimento prima del finale di stagione.

Le due parti dovranno confrontarsi su quanto accaduto in quest’annata e cercare di superare le incomprensioni avute, ma non prima di aver raggiunto il traguardo Champions League. L’obiettivo è troppo vicino per poterselo far sfuggire, dunque, non sono ammesse distrazioni.

Difficile ipotizzare come andranno le cose in futuro, ma, di sicuro, sarà complicato rinunciare a quel che di buono ha compiuto mister Ringhio nell’ultimo periodo, risanando la squadra da un periodo di crisi.