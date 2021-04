Montervino: “Spalletti al Napoli? Vi spiego cosa penso…”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti durante la trasmissione “Ne parliamo il Lunedì” in onda su Canale 8.

Ecco quanto dichiarato: “Lo conosco bene, perché è stato mio allenatore all’Ancona. Spalletti è un uomo vero. Non avrebbe tanti problemi con i giornalisti a Napoli, in caso di problemi andrebbe subito a chiarire. Ad Ancona ha attaccato al muro il mio giocatore, ha avuto problemi a Roma con Cassano e Totti e all’Inter con Icardi. Insomma ha grande personalità e non ha problemi a prendersi delle questioni. Potrebbe essere un allenatore adatto per il Napoli”.