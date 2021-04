Marolda: “Champions League? Tanti allenatori rischiano la panchina se non si qualificano”

Il giornalista Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: “Siamo ad un mese dalla fine del campionato ed i club devono mettere a posto le proprie squadre. Ad oggi la Juventus non ha certezza di Pirlo, tant’è che si vocifera che in caso di sconfitta ad Udine potrebbero cambiare le cose e vedo Allegri molto vicino al ritorno; il Milan se non va in Champions, Pioli rischia; il Napoli deve cambiare”.