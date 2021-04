Grave lutto per Higuain: morta sua mamma Nancy

È di poche ore fa la notizia della scomparsa di Nancy Zacarias, madre dell’ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain.

La donna, dopo aver combattuto per anni contro un brutto male, ha smesso di soffrire, lasciando il Pipita e i suoi fratelli all’età di 64 anni.

In un’intervista rilasciata recentemente al quotidiano spagnolo Marca, l’attuale attaccante dell’Inter Miami aveva parlato del rapporto speciale con sua madre e di quanto Nancy lo avesse aiutato a superare il periodo buio della sua carriera.

Queste le dichiarazioni: “Stavo per smettere di giocare, ma mia madre mi disse di no, di continuare. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei… Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei”