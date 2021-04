Gazzetta – “Il silenzio del Napoli rattrista. Gattuso ha ridato morale alla squadra…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino (finita 2-0 per i partenopei).

Con il successo ottenuto, la squadra di Gennaro Gattuso è ora al terzo posto, a pari punti (66) con Juventus e Milan e in piena corsa per la conquista del posto in Champions League.

Il Napoli ha ritrovato la fiducia necessaria per mantenere saldo l’obiettivo stagionale e lo ha fatto grazie a mister Ringhio, che sprona continuamente i suoi a dare il massimo in ogni partita.

La squadra azzurra è ormai una macchina da guerra in questo fine campionato ed è pronta a mettere le mani su quel posto Champions tanto desiderato.