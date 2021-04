De Maggio: “Gattuso è stato bersagliato da critiche illogiche”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione odierna Radio Goal, riguardo il futuro del tecnico azzurro: “Io sono contento per Gattuso, è stato troppe volte bersaglio di critiche senza una logica. Qualcuno s’è prestato al giochino delle dimissioni di Gattuso e non credo fosse il caso, è un professionista bravo che si spende e chi s’è prestato al giochino ha sbagliato. I big della panchina come Allegri, Sarri e Spalletti sono ancora a spasso, però torneranno: si potrebbe pensare che possano ritrovarsi sulle panchine di Juventus, Roma e Napoli. Se tornano questi tre, con Conte, il calcio italiano ne guadagnerebbe”.