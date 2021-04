Joao Santos, agente Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul talento brasiliano Kaio Jorge.

Ecco quanto dichiarato: “Jorginho può tornare al Napoli? Rimarrà al Chelsea anche l’anno prossimo, per il futuro pensa sempre di tornare in Italia e vincere uno scudetto. Essendo un italo-brasiliano è un suo sogno. Kaio Jorge? E’ un ragazzo di prospettiva. Il Santos ha difficoltà economiche, credo che questo sia il momento giusto per il Napoli per comprare questo giocatore”.