Sky Sport – Le probabili formazioni di Torino-Napoli

Sky Sport ha già anticipato le possibili scelte di Davide Nicola e Gennaro Gattuso in vista del posticipo di lunedì alle 18.30 tra Torino e Napoli. Per i granata ballottaggi Verdi-Lukic e Vojvoda-Singo con i primi in vantaggio, per gli azzurri l’unico ballottaggio sarà tra Politano e Lozano mentre Demme ritornato dalla squalifica prenderà il posto di Bakayoko. Manolas squalificato sarà sostituito da Amir Rrahmani.

Torino (3-5-2) : Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi, Sanabria, Belotti

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens