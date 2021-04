Torino-Napoli, i precedenti

Lunedì 26 aprile andrà in scena Torino-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Quella di lunedì sarà la sfida numero 134, e la sessantasettesima edizione in casa granata. I precedenti 66 sorridono il Toro con: 24 vittorie, 24 pareggi e 18 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta coincide con la sfida giocata il 23 settembre 2018. I partenopei vinsero 3-1 con i gol di: per gli azzurri doppietta di Insigne e gol di Verdi mentre per la squadra di Torino gol di Belotti.

L’ultimo pareggio invece coincide con l’ultima sfida tra le due compagni. La partita finì per 0-0.

L’ultima vittoria per il Toro in casa, invece, risale alla sfida giocata nella stagione 2014/15. La squadra di Nicola sconfisse gli azzurri per 1-0 con gol del difensore centrale Glik.