Torino, arrivato il report dell’allenamento: importante recupero per Nicola!

“Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha fatto svolgere un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla, e poi ha diretto una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. In gruppo con i compagni Salvatore Sirigu. Domani in calendario una sessione di allenamento in preparazione alla sfida contro il Napoli di lunedì 26 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino”.

Questo è quanto si apprende dal profilo ufficiale del club granata.