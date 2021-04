Renica: “Il Napoli ha sbagliato sui gol presi. Insigne e Koulibaly? Sono maturati tantissimo”

Alessandro Renica, ex giocatore, è intervenuto a Radio Crc per parlare della partita di ieri del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni di Renica: “Gol presi? Colpa del Napoli, sono stati errori degli azzurri. Gattuso, dopo tutto il lavoro che ha già fatto deve cercare di sistemare anche questo e sono sicuro che lo farà. Insigne e Koulibaly sono maturati davvero tanto, merito del percorso che hanno fatto. Li ha valorizzati molto. Per la Champions League il Napoli, ora, deve pensare solo a vincere e non guardare le altre. Alla fine del campionato si tireranno le somme”.