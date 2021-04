L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, ha giocato titolare contro la sua ex squadra ma la prestazione è stata sottotono per tutti i quotidiani. Una serata da incubo per il portiere: ecco i voti dei giornali odierni.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

LaLazioSiamoNoi.it: 4,5