Padovan: “Koulibaly e Insigne sono in ottima forma. Secondo me queste saranno le quattro ad andare in Champions”

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della lotta Champions. Ecco cosa ha detto Padovan: “Il Napoli arriverà tra le prime quattro e secondo me ai danni di una tra Juventus e Lazio. In Champions League andrà Inter, Milan, Atalanta e Napoli. Per la forma del momento è questa l’idea che mi sono fatto. La Lazio ha anche lo scontro diretto con il MIlan che per me sarà vinto dai biancocelesti. Se i rossoneri vengono fermati è un bene per gli azzurri. La squadra di Gattuso poteva ambire a qualcosa in più, per me se la poteva giocare con l’Inter per lo Scudetto. Koulibaly e Insigne sono in ottima forma”.