Nosotti: “La lotta Champions è veramente entusiasmante. Per me ora è favorito il Napoli: il motivo”

Marco Nosotti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcuni argomenti che riguardano gli azzurri: “Champions League? Lotta veramente entusiasmante, non sai cosa ti devi aspettare. La qualità è veramente alta forse l’equilibrio è a favore degli azzurri. Il Napoli sta andando forte nel girone di ritorno e tra le squadre ad aver fatto più punti. Insigne? La sua forma è pazzesca. Un calciatore non di poco conto e si sta prendendo le sue responsabilità. In questo momento il Napoli è una vera e propria macchina da gioco”.