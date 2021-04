L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 33° giornata di Serie A

Dopo il turno infrasettimanale conclusosi solo ieri con Napoli-Lazio, è già di nuovo tempo di fantacalcio! Manca poco alla conclusione del campionato, i giochi ormai nelle fantaleghe sono quasi già fatti. Di seguito vi proponiamo i nostri consigli e l’immancabile Top 11 per aiutarvi anche in questa giornata.

PORTIERI

Perin – Dopo il pareggio con il Benevento, il Genoa va ancora a caccia di punti. Sempre a Marassi questa volta affronterà uno Spezia abbastanza fiacco, soprattutto in attacco. Spazio dunque a Perin che ha già regalato qualche imbattibilità nel corso del campionato. Potrebbe ripetersi domani, schieratelo!

Mirante – Nonostante la buona partita offerta da Pau Lopez in casa contro l’Atalanta, molto probabilmente, nel match che vedrà Roma e Cagliari alla Sardegna Arena, ci sarà Antonio Mirante. L’ex estremo difensore del Bologna ha dato molte più sicurezze quando è stato chiamato in causa. Il Cagliari è a caccia di punti salvezza ma i giallorossi non possono fallire un altro scontro per raggiungere l’Europa.

Montipò – Nonostante la difesa del Benevento sia tutt’altro che impenetrabile, Lorenzo Montipò, nel corso della stagione, ha offerto delle buonissime prestazioni. Il Benevento affronterà l’Udinese che fa della difesa la sua arma vincente, in attacco non brilla più di tanto ed è per questo che, in mancanza di alternative valide, potete dare una chance all’estremo difensore giallorosso.

DIFENSORI

Di Lorenzo – Il terzino destro del Napoli, dopo il momento di crisi della squadra azzurra, si è ripreso alla grande! Di gran lunga il migliore nel suo ruolo tra le fila degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo ha offerto una solida prestazione anche in casa contro la Lazio. Proverà a ripetersi contro il Torino in un match fondamentale per la caccia alla Champions.

Romero – Uno dei migliori difensori del campionato, sia per prestazioni che fantacalcisticamente! Cristian Romero, quest’anno, è stata una continua fabbrica di ottimi voti, ultimo esempio è il match contro la Roma. Per lui 7 in pagella e grandissima partita, nel corso del secondo tempo ha sfiorato anche il goal. Consigliatissimo contro il Bologna!

Danilo – La Juventus contro il Parma ha vinto grazie ai difensori. Doppietta di Alex Sadro e goal di De Ligt, chissà che nel prossimo match non sia il turno di Danilo. Miglior stagione del brasiliano dal suo arrivo in Italia, l’ex Manchester City sarà titolare contro la Fiorentina. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere per tentare il sorpasso sul Milan e per tenere lontane le inseguitrici.

Calabria – Tornato contro il Sassuolo dopo l’infortunio, Davide Calabria ha praticamente annullato gli sprazzi offensivi di uno come Boga. Nonostante la sconfitta infatti l’italiano ha preso un buon 6,5 segno della sua immensa crescita. Confermato contro la Lazio, non come top ma come ottima alternativa.

Samir – Lo abbiamo detto in occasione de portieri, l’Udinese fa della difesa la sua arma vincente. Merito soprattutto dei centrali di difesa di Gotti, Samir è uno di questi e, ancora una volta, può essere schierato senza troppi problemi contro il Benevento.

CENTROCAMPISTI

Zajc – Il suo Genoa aprirà domani la 33sima giornata, contro lo Spezia di Italiano che sogna in grande. Aggrappato ai sogni però c’è anche Ivan Zajc, che con il grifone proverà a guadagnarsi la salvezza, da schierare.

Locatelli – Dopo l’impresa in quel di San Siro ora per il Sassuolo c’è l’ostica Sampdoria all’orizzonte. Per De Zerbi poche, anzi pochissime sono le certezze, fra queste Manuel Locatelli, pupillo del tecnico oltre che della tifoseria verde-nero. Questa può essere la sua partita.

Pessina – Il suo ritorno da titolare è una gioia immensa per tutti, nelle ultime gare Malinovsky non ne ha fatto rimpiangere l’assenza a suo di gol, ma ora i tifosi e i fantallenatori aspettato solo Matteo Pessina. Chissà che non possa trovare subito il bonus contro il Bologna.

Eriksen – Contro il Verona Antonio Conte si gioca tanto della sua stagione, e in campo per provare a mettere sempre più in cassaforte lo scudetto di sarà Eriksen. Proprio lui che ad inizio stagione sembra un possibile ora è uno degli uomini simboli del biscione. Fantallenatori schieratelo!

Mandragora – Un gol nell’ultima e tanta responsabilità, Nicola ha rivitalizzato Rolando Mandragora e ora è tempo di mettere le ali come questo Toro. Contro il Napoli non sarà di certo la migliore occasione per farlo, ma il centrocampista dovrà fare leva sulla sua forza e la classe che lo ha contraddistinto nelle ultime gare.

ATTACCANTI

Osimhen – Un gol contro la Lazio, l’ultimo dei 6 totali in stagione e una voglia di rompere gli schemi come pochi. Contro il Torino può essere la sua occasione per trovare continuità, che di certo non è stata una costante questa stagione, dati gli infortuni. Ora però bando alle ciance ed è l’ora di portare a casa i bonus.

Scamacca – Ballardini si affiderà ancora a lui in attacco, e quindi l’appello che facciamo a tutti voi fantallenatori è: Non lasciate fuori Scamacca. Da schierare assolutamente contro lo Spezia.

Simy – Una media gol incredibile come quella voto al fanta. Simy è sicuramente uno degli attaccanti più forti del momento. Gli manca di sicuro quella continuità che contraddistingue i grandi bomber, ma la porta la vede come pochi e il suo killer instint è sempre vivo.

Muriel – A ritmo di samba colombiana questa Atalanta sogna la Champions. Luisito è pronto a spaccare la porta e tutti i vostri avversari al Fanta, niente paura è il vostro uomo contro il Bologna, vietato metterlo in panca!

Raspadori – Un gol contro il Milan e la fiducia guadagnata, ma il talento di Raspadori no lo conosciamo oggi. L’unica cosa certa è che se non avete alternative top va assolutamente schierato. Contro la Samp De Zerbi potrebbe ancora schierarlo, e attenti proprio a lui.

Qui la nostra top 11: