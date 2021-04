Secondo quanto riportato dal blog portoghese ”Record”, anche il Napoli avrebbe iniziato a trattare Diogo Dalot. Il terzino portoghese è in prestito al Milan dal Manchester United, i rossoneri tenteranno di riscattarlo solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo i partenopei potrebbero anticipare la società milanese e acquistare il promettente classe 99′.