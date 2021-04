Jacobelli: ” Critiche a Gattuso ingenerose. Il mio favorito per la corsa Champions”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della lotta Champions. Di seguito le dichiarazioni di Jacobelli: “Il Milan ora ha una visione diversa visto anche da dove partiva. Assenze eccellenti e coincidenti ha fatto sì che la situazione sia fluida. Le critiche a Gattuso erano ingenerose, ora sta facendo bene e il Napoli sta ritornando. I risultati erano condizionati dalle assenze come quella di Osimhen e Mertens ma anche altre big. Il Napoli e l’Atalanta sono superiori delle altre in corsa per qualità. Anche la Lazio è ancora in gioco. Ha il recupero con il Torino e il big match con il Milan”.