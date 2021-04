L’arbitro Di Bello, tutto sommato, ieri ha fatto la sua figura e ha gestito un match sicuramente difficile e sicuramente duro da interpretare.

Per questo motivo, la sua prestazione è sufficiente, anche perché ha saputo gestire bene l’unica decisione dubbia o quantomeno errata che poi non ha preso.

Dopo 5 minuti, infatti, l’arbitro deve andare al Var per controllare il fallo da ultimo uomo su Lazzari di Hysaj e, invece, assegna il rigore al Napoli.

Per la moviola del Corriere dello Sport, quel rigore è giusto in quanto Milinkovic tocca la testa di Kostas Manolas, commettendo dunque un fallo. Ma, se non ci fosse stato il contatto, allora sarebbe stato giusto assegnare il gioco pericolo, come chiedeva il tecnico laziale.