Calaiò: “Mertens e Osimhen fanno la differenza. Gol più bello? Quello del belga”

Emanuele Calaiò, ex giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Napoli e in particolare del percorso degli azzurri in questo campionato. Di seguito le dichiarazioni di Calaiò: “Questa stagione è stata caratterizzata dalle assenze di Osimhen e Mertens. Questi due sono giocatori sono importantissimi nel gioco del Napoli per Gattuso e fanno la differenza. Ieri cinque gol davvero belli, uno più dell’altro. Il più bello? Quello di Dries Mertens. Niente male anche l’assist di Zielinski, però il belga ha davvero dimostrato tutta la sua tecnica con quel tiro spettacolare”.