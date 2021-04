Bobo Tv: ”Un Napoli spettacolare, poteva giocarsi lo scudetto”

Alla ”Bobo Tv” – diretta su twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani – è stata analizzata la stagione del Napoli e la sfida di ieri sera contro la Lazio:

”Il Napoli è una squadra fortissima, ieri tutti i gol tranne il rigore sono stati pazzeschi. Davanti hanno una qualità eccelsa, lo dimostrano i 71 gol come la capolista Inter. Gattuso è stato giudicato in mesi in cui aveva la metà della rosa a disposizione e quasi solo ragazzini della Primavera in panchina. Questa squadra al top si sarebbe potuta giocare tranquillamente lo scudetto. Quasi tutti stanno vivendo la miglior stagione della loro carriera, da Insigne a Politano passando per Zielinski. Dei 102 gol di Mertens almeno il 70% perle. Guardando il calendario, gli azzurri sono tra i favoriti per raggiungere almeno il quarto posto”.