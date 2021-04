Nel corso di ”Arena Maradona”, trasmissione in onda su radio CrC, è intervenuto il tecnico Andrea Agostinelli:

”Nel calcio in pochi giorni possono cambiare tantissime cose. Direi che per valore della rosa, il Napoli deve qualificarsi in Champions League e se ciò dovesse succedere Gattuso meriterebbe la conferma”.