Ag. Hysaj: “Lavoriamo su 4-5 opzioni per il futuro, vi spiego quali”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Elseid ieri è stato fondamentale per la vittoria del Napoli. Ha fermato Lazzari con esperienza. Permanenza in azzurro? Se andrà via, gli azzurri ci rimetteranno: uno con la sua età e il suo curriculum è difficile da trovare. Futuro? Il mese di maggio sarà decisivo. Lavoriamo su 4-5 opzioni tra Italia ed estero, sono tutte società importanti. Elseid è un giocatore di prima fascia, merita quindi un club di prima fascia”.