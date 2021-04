Vicepresidente Uefa, Boniek: “Agnelli? Potrei dire mille cose su di lui e su Napoli-Lazio…”

Zibi Boniek, vicepresidente Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla sfida tra Napoli-Lazio e sul comportamento di Andrea Agnelli.

Ecco quanto dichiarato: “Andrea Agnelli? Preferisco non parlare di lui, mi ha tolto la stella dallo Stadium per quello che avevo fatto con la Juventus. Potrei dire mille cose su di lui, ma preferisco rimanere in silenzio e tenermi tutto per me. Napoli-Lazio? I biancocelesti stanno giocando un bel calcio e vengono da una striscia di partite molto positive. Credo che stasera al Maradona sarà una partita apertissima, non vedo l’ora di guardarla. Metterò la sveglia alle 20.30 per essere in tempo per gustarmi questo spettacolo. La Roma? Dico sempre che la seconda arrivata è la prima dei perdenti. In semifinale contro lo United devono andare oltre i limiti. Si dice che il pronostico è per il Manchester, ma tra le due squadre non vedo tante differenze. Aspetto la mia ex squadra a Danzica per la finale”