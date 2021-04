Tuttosport – Sirigu negativo al Coronavirus! Farà di tutto per esserci contro il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi, Salvatore Sirigu, è risultato negativo al Coronavirus! Il portiere del Torino, risultato positivo in seguito al focolaio scoppiato in nazionale, è stato in isolamento per tre settimane fino ad adesso. Domani, come da protocollo, si sottoporrà a nuove visite di rito prima di riprendere a pieno ritmo gli allenamenti. L’obiettivo? Esserci a tutti costi contro il Napoli nel match che vedrà sfidarsi le due squadre, all’Olimpico, alle 18:30 di lunedì prossimo.