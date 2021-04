SSC Napoli – Arriva il comunicato del Napoli sulla vittoria

Il Napoli ha commentato, sul proprio sito web, la vittoria contro la Lazio. Gli azzurri hanno vinto contro i biancocelesti per 5-2: “La Manita azzurra si agita nel cielo del Maradona. Il Napoli batte la Lazio e segna 5 gol, uno più bello dell’altro. Inizia subito Insigne che su rigore apre lo spettacolo. Poi Politano dribbla anche i ciuffi d’erba e infila il palo vicino di Reina in controtempo. L’intervallo è solo una parentesi tra le parole Lorenzo Insigne. Il capitano in apertura di ripresa inventa un arcobaleno che si illumina all’incrocio. La magia è nell’aria ed è l’artista fiammingo a squarciare l’orizzonte azzurro. Mertens dipinge un destro al volo che è un capolavoro rinascimentale. Dries è sempre più re dei bomber all time. La Lazio ha una doppia scossa di orgoglio, ma è Osimhen a mettere la V di Victor e di Vittoria sulla sfida con un gol rapace che chiude la serata. Applausi a scena aperta. Quella splendida manita nel cielo del Maradona…“