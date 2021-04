Sky, Milan – Theo Hernandez e Ibrahimovic in dubbio per la Lazio: le ultime

Dopo la sconfitta in casa con il Sassuolo, il Milan di Pioli già quest’oggi rischia di perdere il secondo posto a favore dell’Atalanta. Senza Ibrahimovic, i rossoneri hanno sofferto molto il secondo tempo degli uomini di De Zerbi e, Stefano Pioli, molto probabilmente dovrà fare a meno dello svedese anche nel prossimo match.

Il Milan affronterà la Lazio in un match che, alla luce dei risultati maturati ieri, diventa fondamentale per la permanenza della squadra lombarda nei primi quattro posti della classifica. Oltre ad Ibra, Pioli potrebbe dover rinunciare anche a Theo Hernandez. Secondo Sky Sport infatti il terzino francese si è allenato a parte e, la sua titolarità, sarà in dubbio fino a pochi istanti prima dell’inizio del match.