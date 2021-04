Sky – Farris: “Il Napoli ha giocato una partita spettacolare. Sono stati feroci e convinti”

Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro i biancocelesti: “Non ci possiamo deprimere e questa sconfitta non può essere d’intralcio per il nostro cammino. Già lunedì abbiamo uno scontro diretto contro il Milan e non possiamo mollare. Sul rigore del Napoli dico che dal campo, come sempre, non si vede niente. Ma dalle immagini si può vedere che è Manolas ad abbassare la testa. I rigori devono essere controllati con estrema attenzione e su Lazzari era rigore e rosso. Il Napoli ha giocato una partita incredibile e sono stati fantastici, complici anche noi che abbiamo difeso male. Loro sono stati feroci e convinti. La squadra ha cercato di rialzarsi dopo il 4-2 ma la rete di Osimhen ci ha piegato le ginocchia”