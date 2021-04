Rete numero 102 per Dries Mertens che eguaglia il record di Vojak, miglior marcatore in A del Napoli. Il numero 14 azzurro non trattiene l’emozione ed esulta con le lacrime e gli occhi rivolti verso il cielo. Nessun preavviso di addio, il motivo è del gesto un altro. La scorsa settimana infatti la nonna del belga, la madre del padre, è venuta a mancare e l’attaccante partenopeo ha voluto così omaggiarla.