Dries Mertens, attaccante del Napoli, è nella storia del Napoli. Infatti il belga, con la rete di oggi, è arrivato a quota 102 gol in serie A con la maglia azzurra eguagliando Vojak. Adesso Dries è il miglior marcatore del Napoli nella storia della serie A. Le lacrime, però, non erano per la rete ma per la recente scomparsa di sua nonna.