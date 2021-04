GdS – La Lazio ha un tabù da sfatare al Maradona

Analizzando i precedenti, il Napoli ha l’immagine di favorito per la sfida di questa sera contro la Lazio di Simone Inzaghi. Quest’ultimo non sarà presente al Maradona vista la positività al Covid-19.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un Amarcord in vista della sfida tra Napoli-Lazio: “La Lazio non vince a Napoli dal 2015, quella sera finì 2-4 per i biancocelesti. Un risultato che garantì loro la partecipazione ai preliminari di Champions a discapito del Napoli che finì in Europa League”.

I biancocelesti ad solo punto dagli azzurri hanno come obiettivo di ripetere l’impresa e sfatare il tabù dell’allora San Paolo, denominato poi Maradona.