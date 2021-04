Enrico Fedele, opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live. Ecco quanto estrapolato:

“Per parlare di Champions, il Napoli deve vincere contro la Lazio, squadra che concede molto in difesa. Per quanto riguarda la SuperLega, erano convinti di fare una cosa buona, ma in realtà hanno fatto una figuraccia. Anche la Uefa deve risolvere alcuni problemi, come ad esempio il Fair Play Finanziario”.